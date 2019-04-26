Азаренко: все советуют радоваться жизни. Я думала: «Чёрт возьми, что вы несёте?»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко призналась, что решающим моментом нынешнего сезона для неё стала пресс-конференция после вылета с Australian Open. Общаясь с журналистами в Мельбурне, уроженка Минска, не скрывая слёз, рассказала о своих трудностях в личной жизни и карьере.

«По сравнению с тем, что было в январе, я чувствую себя по-другому. Тогда был очень сложный момент для меня. Мне нужно было всё переосмыслить и понять, в каком направлении нужно двигаться в личной жизни и в карьере. Это был определяющий момент. Сейчас я счастливее, сильнее. Я ощущаю больше энергии и мотивации.



Думаю, я многое поняла о себе за эти два месяца, чего за 29 лет не делала. Я очень рада этому процессу открытий и познаний. Думаю, в первый раз в жизни я поняла, как любить и наслаждаться происходящим. Все говорят, что надо получать удовольствие от жизни, а ты думаешь: „Чёрт возьми, что вы несёте?“. Мне больно, я несчастна, чему тут радоваться? Но, очевидно, это возможно. Нужно лишь найти свой путь и оставаться сильной и сосредоточенной. При этом нужно быть открытой и восприимчивой к новому. Это увлекательно, но, чтобы всё осознать, потребовалось время.

Будучи публичной персоной, спортсменом, ты всегда будешь объектом осуждений. И в какой-то момент — хотя мы и говорим, что не читаем комментарии, но на самом деле делаем это — это оставляет след, который не покидает тебя. Если удаётся изменить общественное мнение и оставаться честной с собой, то ты можешь бросить вызов. Надеюсь, молодые игроки тоже этому научатся и начнут свой личный путь немного раньше", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.