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Осака – о первом полуфинале на грунте: приезжала сюда за хорошими воспоминаниями

Осака – о первом полуфинале на грунте: приезжала сюда за хорошими воспоминаниями
Теннис / WTA

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака прокомментировала свой первый полуфинал на грунтовых турнирах. В четвертьфинальной встрече в Штутгарте против Донны Векич ей удалось отыграться со счёта 1:5 в решающей партии.

«У меня не было никаких ожиданий от турнира – я третий раз уже приезжаю в Штутгарт, и оба предыдущих розыгрыша завершались для меня в первом же раунде. В этот раз я приехала просто за хорошими воспоминаниями. К счастью, у меня получилось.

Соперница нервничала? Возможно, ведь она имела большой шанс обыграть меня. Поэтому, возможно, она и нервничала. Объяснить такой камбэк сложно – просто на корте было очень много нервов», – заявила Осака в послематчевом интервью.

За выход в финал грунтовых соревнований Осака поспорит с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Виктория Азаренко (Беларусь).

Осака ушла со счёта 1:5 в 3-м сете и вышла в полуфинал турнира в Штутграте
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