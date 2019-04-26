Осака – о первом полуфинале на грунте: приезжала сюда за хорошими воспоминаниями

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака прокомментировала свой первый полуфинал на грунтовых турнирах. В четвертьфинальной встрече в Штутгарте против Донны Векич ей удалось отыграться со счёта 1:5 в решающей партии.



«У меня не было никаких ожиданий от турнира – я третий раз уже приезжаю в Штутгарт, и оба предыдущих розыгрыша завершались для меня в первом же раунде. В этот раз я приехала просто за хорошими воспоминаниями. К счастью, у меня получилось.



Соперница нервничала? Возможно, ведь она имела большой шанс обыграть меня. Поэтому, возможно, она и нервничала. Объяснить такой камбэк сложно – просто на корте было очень много нервов», – заявила Осака в послематчевом интервью.

За выход в финал грунтовых соревнований Осака поспорит с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Виктория Азаренко (Беларусь).

Осака ушла со счёта 1:5 в 3-м сете и вышла в полуфинал турнира в Штутграте