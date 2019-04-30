Шарапова — в десятке самых красивых спортсменок по версии Gazzetta dello Sport

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало список из десяти самых красивых спортсменок мира. Из россиянок в нём оказались теннисистка Мария Шарапова и прыгунья в длину Дарья Клишина.

Помимо них, в топ-10 включены итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини, хорватская баскетболистка Антония Мишура, итальянская биатлонистка Доротея Вирер, канадская теннисистка Эжени Бушар, итальянская фигуристка Каролина Костнер, американская футболистка Алекс Морган, американская горнолыжница Линдси Вонн и итальянская теннисистка Камила Джорджи.

Напомним, в настоящее время Шарапова продолжает восстановление после травмы плеча. В текущем сезоне 31-летняя теннисистка приняла участие в трёх турнирах. В восьми сыгранных матчах Мария одержала шесть побед. На Открытом чемпионате Австралии Шарапова дошла до четвёртого круга, где уступила хозяйке соревнований Эшли Барти.