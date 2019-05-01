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Андрееску снялась с турнира в Мадриде

Андрееску снялась с турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Канадка Бьянка Андрееску приняла решение пропустить очередной турнир. 18-летняя теннисистка не сыграет на соревнованиях категории Premier в Мадриде (Испания). Причиной такого решения стала травма плеча, от которой Бьянка восстанавливается второй месяц. Об этом сообщает Fanatik.

Напомним, Андрееску сенсационно выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллсе, однако на следовавших следом соревнованиях в Майами провела три полных матча, снявшись по ходу четвёртого. Ранее тренер канадки заявил, что с тех пор она даже не выходила на корт.

В текущем сезоне Бьянка провела 34 матча, из которых выиграла в 31 случае. В настоящее время она располагается на 23-й строчке рейтинга WTA. По итогам марта она выиграла награду WTA «Прорыв месяца».

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