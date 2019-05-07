Кербер завершила выступления на турнире в Мадриде из-за травмы

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер снялась с турнира категории Premier в Мадриде (Испания) из-за травмы лодыжки, сообщает пресс-служба WTA. Таким образом, в третий круг без борьбы пробилась хорватка Петра Мартич. За выход в четвертьфинал 28-летняя уроженка Сплита поборется либо с китаянкой Чжэн Сайсай, либо с представительницей Франции Ализе Корне.
Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы Нидерландов Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.
Напомним, по итогам турнира в Мадриде может смениться лидер рейтинга WTA. Сейчас первое место занимает японка Наоми Осака. Её может опередить румынка Симона Халеп.
07 мая 2019 года, вторник. 22:30 МСК
Мадрид (ж). 2-й круг
Матч окончен
36
Петра Мартич
П. Мартич
0 : 0
Rt
4
Анжелика Кербер
А. Кербер
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Осака вышла в третий круг турнира в Мадриде, выиграв решающий сет со счётом 6:0