Кербер завершила выступления на турнире в Мадриде из-за травмы

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер снялась с турнира категории Premier в Мадриде (Испания) из-за травмы лодыжки, сообщает пресс-служба WTA. Таким образом, в третий круг без борьбы пробилась хорватка Петра Мартич. За выход в четвертьфинал 28-летняя уроженка Сплита поборется либо с китаянкой Чжэн Сайсай, либо с представительницей Франции Ализе Корне.

Действующей чемпионкой соревнований является чешка Петра Квитова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее представительницы Нидерландов Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Напомним, по итогам турнира в Мадриде может смениться лидер рейтинга WTA. Сейчас первое место занимает японка Наоми Осака. Её может опередить румынка Симона Халеп.