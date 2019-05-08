Кербер: мне больно ходить

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала решение сняться с турнира в Мадриде (Испания) из-за травмы лодыжки. Вчера, 7 мая, в матче второго круга она должна была сыграть с хорваткой Петрой Мартич.

«Думаю, травма не очень серьёзная, но я бы не смогла выложиться по полной на корте, поэтому решила поберечь здоровье на оставшиеся грунтовые турниры. Я не могу ходить без боли, поэтому сказала себе, что лучше не рисковать. Мне больно ходить, а это не очень хороший знак перед матчем, где пришлось бы 2-3 часа бегать.

Подготовка к грунтовому сезону получилась не лучшей. Я очень ждала эту часть сезона, но сначала подхватила вирус, а теперь повредила лодыжку. В этом нет ничего хорошего, однако я стараюсь. Впереди ещё неделя в Риме, так что сейчас я отправляюсь домой и постараюсь как можно быстрее вернутся на грунтовые корты. Надеюсь всё же выступить в Риме, у меня есть несколько дней на восстановление", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

В рейтинге WTA Анжелика занимает четвёртую строчку.