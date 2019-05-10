Удар Азаренко претендует на звание лучшего по итогам апреля

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар апреля 2019 года». На эту награду претендуют бельгийка Кирстен Флипкенс, немки Анжелика Кербер и Андреа Петкович, представительница Беларуси Виктория Азаренко, а также Ига Свёнтек из Польши.

Оценить удары можно в аккаунте WTA в YouTube.

Проголосовать за один из ударов можно на официальном сайте WTA-тура.



По итогам января лучшим был признан удар Се Шувэй (Окленд), в феврале первое место занял момент с участием румынки Симоны Халеп (Дубай), в феврале — удар Флипкенс в Индиан-Уэллсе.



На звание лучшего игрока прошедшего месяца претендуют чешка Петра Квитова, американка Мэдисон Кис и хорватка Петра Мартич.