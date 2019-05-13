Надаль обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 13 мая испанец Рафаэль Надаль поднялся на вторую строчку, француз Гаэль Монфис — на девятую.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой шестую позицию. Лидирует серб Новак Джокович, накануне ставший победителем «Мастерса» в Мадриде.
Чемпионская гонка ATP. 13 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3405.
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2505.
3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2460.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2400.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2095.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1565.
7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1280.
8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1170.
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 1130.
10 (9). Джон Иснер (США) — 1060.
...
72 (66). Андрей Рублёв (Россия) — 347.
73 (75). Карен Хачанов (Россия) — 335.