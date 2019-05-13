Надаль обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 13 мая испанец Рафаэль Надаль поднялся на вторую строчку, француз Гаэль Монфис — на девятую.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой шестую позицию. Лидирует серб Новак Джокович, накануне ставший победителем «Мастерса» в Мадриде.



Чемпионская гонка ATP. 13 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3405.

2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 2505.

3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 2460.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2400.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 2095.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1565.

7 (7). Фабио Фоньини (Италия) — 1280.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 1170.

9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 1130.

10 (9). Джон Иснер (США) — 1060.

...

72 (66). Андрей Рублёв (Россия) — 347.

73 (75). Карен Хачанов (Россия) — 335.

Тим стал четвёртой ракеткой мира, Циципас — седьмой