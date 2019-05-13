Хачанов, Чорич и Вавринка подтвердили своё участие в St. Petersburg Open – 2019

Трёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка, первая ракетка России Карен Хачанов и представитель Хорватии, 15-й номер рейтинга АТР Борна Чорич сыграют на соревнованиях категории ATP 250 в Санкт-Петербурге, об этом сообщает официальный сайт турнира.

Стоит отметить, что ради выступления в Санкт-Петербурге Вавринка отказался от игры на выставочном турнире Кубок Лэйвера, который пройдёт на его родине в Базеле.

St. Petersburg Open 2019 пройдет в период с 15 по 22 сентября. Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл словака Мартина Клижана со счётом 6:3, 6:1. Тим также планирует выступить на российском турнире.

Чилич и Чорич могут сыграть на турнире в Санкт-Петербурге