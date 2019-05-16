Т. Надаль: Рафа может побить рекорд Федерера по количеству «шлемов»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, считает, что его племяннику по силам превзойти рекорд Роджера Федерера по количеству выигранных турниров «Большого шлема».



«Он может сделать это, но я не знаю, получится ли у него это. Победить на мэйджоре – это само по себе нелегко, а с годами трудности лишь возрастают, и следовательно побить рекорд Федерера будет сложнее. Тем не менее Рафа должен в это поверить», – цитирует Тони Tennis World USA.



Напомним, на сегодня 32-летний Рафаэль – победитель 17 мэйджоров, тогда как 37-летний Федерер побеждал на турнирах «Большого шлема» 20 раз. У первой ракетки мира Новака Джоковича 15 титулов – серб побеждал на трёх последних соревнованиях категории «Мэйджор».

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