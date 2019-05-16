Квитова разгромила Путинцеву во втором круге турнира в Риме

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Риме (Италия) под вторым номером, вышла в третий круг, разгромив представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 52 минуты.

Петра дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Квитова поспорит с победительницей поединка Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Мария Саккари (Греция, Q). Турнир с призовым фондом € 3 452 538 завершится 19 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.