Квитова разгромила Путинцеву во втором круге турнира в Риме
Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Риме (Италия) под вторым номером, вышла в третий круг, разгромив представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 52 минуты.
Петра дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Квитова поспорит с победительницей поединка Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Мария Саккари (Греция, Q). Турнир с призовым фондом € 3 452 538 завершится 19 мая.
В 2018 году победительницей турнира в Риме стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.
16 мая 2019 года, четверг. 15:20 МСК
Рим (ж). 2-й круг
Матч окончен
38
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
0 : 2
5
Петра Квитова
П. Квитова
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