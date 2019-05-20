Надаль рассказал, что помогает ему возвращаться на вершину после спадов

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль рассказал о методах, которые помогают ему раз за разом возвращаться на вершину после игровых спадов.



«Каждая тренировка, каждый матч помогают мне в этом. Каждый день, когда я выхожу на корт, проделывается психологическая работа. Ты не должен жаловаться, когда у тебя что-то идёт не так, когда что-то болит или ты просто играешь плохо. Нужно просто сохранять правильный настрой и выходить на корт с желанием играть лучше.



Ощущение того, что ты играешь лучше, помогает – оно толкает вперёд. Все эти вещи взаимосвязаны, это и есть психологическая работа, так ведь?» – цитирует Надаля Tennis World USA.



Вчера, 19 мая, Надаль стал победителем «Мастерса» в Риме. В финале он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича – 6:0, 4:6, 6:1.

Надаль в 6-й раз в карьере выиграл не менее трёх сетов на турнире на ноль