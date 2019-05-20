Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

19-летняя украинка Ястремская прервала серию из четырёх поражений подряд

19-летняя украинка Ястремская прервала серию из четырёх поражений подряд
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (6) вышла во второй круг турнира в Страсбурге (Франция), обыграв хозяйку кортов Полин Пармантье со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Даяна ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

Ястремская, которой 15 мая исполнилось 19 лет, прервала серию из четырёх поражений подряд. За выход в четвертьфинал украинка поспорит с австралийкой Самантой Стосур.

Страсбург. Женщины. Первый круг
Моника Пуиг (Германия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:1, 6:1.
Саманта Стосур (Австралия) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 6:1.
Хлоэ Паке (Франция) — Софья Кенин (США, 5) — 6:3, 6:3.
Лаура Зигемунд (Германия) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 7:6 (7:5).

20 мая 2019 года, понедельник. 14:00 МСК
Страсбург. 1-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
Полин Пармантье
65
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
20 мая 2019 года, понедельник. 11:05 МСК
Страсбург. 1-й круг
Матч окончен
Моника Пуиг
61
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
2 : 0
Татьяна Мария
58
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
20 мая 2019 года, понедельник. 11:15 МСК
Страсбург. 1-й круг
Матч окончен
Джессика Пегула
71
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
0 : 2
Саманта Стосур
89
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
20 мая 2019 года, понедельник. 12:30 МСК
Страсбург. 1-й круг
Матч окончен
Хлоэ Паке
223
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
2 : 0
Софья Кенин
34
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
20 мая 2019 года, понедельник. 13:00 МСК
Страсбург. 1-й круг
Матч окончен
Лаура Зигемунд
99
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
2 : 0
Рената Сарасуа
275
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
1 2 3
           
6 7 7  
4 6 5  
           
18-летняя украинка Ястремская проиграла четвёртый матч подряд
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент