19-летняя украинка Ястремская прервала серию из четырёх поражений подряд

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (6) вышла во второй круг турнира в Страсбурге (Франция), обыграв хозяйку кортов Полин Пармантье со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Даяна ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.



Ястремская, которой 15 мая исполнилось 19 лет, прервала серию из четырёх поражений подряд. За выход в четвертьфинал украинка поспорит с австралийкой Самантой Стосур.

Страсбург. Женщины. Первый круг

Моника Пуиг (Германия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:1, 6:1.

Саманта Стосур (Австралия) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 6:1.

Хлоэ Паке (Франция) — Софья Кенин (США, 5) — 6:3, 6:3.

Лаура Зигемунд (Германия) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 7:6 (7:5).

