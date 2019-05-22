Тренер Квитовой: если Петра станет первой ракеткой мира, это будет чудом
Иржи Ванек, тренер чешской теннисистки Петры Квитовой, рассказал, как его подопечная относится к борьбе за звание первой ракетки мира. В рейтинге WTA уроженка Биловца располагается на шестой позиции.
«Петра мечтает стать первой ракеткой мира, но мы об этом не говорим. Я не хочу оказывать давление на неё. В то же время, Петра сама не хочет это обсуждать, чтобы не давить на саму себя.
СМИ же хотят говорить с Петрой о звании первой ракетки мира, особенно после всего, что с ней случилось. Но я советую ей сохранять позитивный настрой и просто развивать свою игру, не думая о рейтинге слишком много. Если это случится, так тому и быть. Это будет чудом. Но Петра не сосредоточена на первой строчке", — цитирует Ванека официальный сайт тура.
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