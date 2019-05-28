Надаль — о матче с Ханфманом: мне помог YouTube
Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль прокомментировал свой выход во второй круг «Ролан Гаррос». В трёх партиях он обыграл немца Янника Ханфмана — 6:2, 6:1, 6:3.
«Я видел игру Янника в прошлом году в Мюнхене — тогда он играл со Зверевым. Не так много конкретики запомнил с того матча, но сейчас есть YouTube — смотришь основные моменты, и сразу же появляется план на игру. Сегодня я много чего делал хорошо. Не совершал много ошибок, был устойчив и уверен в себе. Рад, что прошёл во второй раунд.
Каждый год в Париже — это новый вызов для меня. Сегодня я смог сделать первый шаг, впереди второй», – цитирует Надаля официальный сайт АТР.
Следующим соперником действующего чемпиона турнира станет немец Янник Маден.
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Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
Джокович прокомментировал успешный старт на «Ролан Гаррос»
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