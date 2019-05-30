Дьяченко и Дзаламидзе — во втором круге «Ролан Гаррос» в паре, Родина выбыла

Российские теннисистки Виталия Дьяченко и Натела Дзаламидзе, заменившие в основной сетке Открытого чемпионата Франции в парном разряде соотечественницу Анастасию Потапову и украинку Даяну Ястремскую, вышли во второй круг. На старте соревнований они обыграли бельгийку Элисон Ван Эйтванк и представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 час 17 минут.

За выход в третий круг Дьяченко и Дзаламидзе поспорят с бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон, посеянными под 15-м номером.

Россиянка Евгения Родина и словенка Полона Херцог в стартовом раунде проиграли Алиции Росольской из Польши и Ян Чжаосюань (13) из Китая — 2:6, 2:6.

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