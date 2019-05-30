Дьяченко и Дзаламидзе — во втором круге «Ролан Гаррос» в паре, Родина выбыла
Российские теннисистки Виталия Дьяченко и Натела Дзаламидзе, заменившие в основной сетке Открытого чемпионата Франции в парном разряде соотечественницу Анастасию Потапову и украинку Даяну Ястремскую, вышли во второй круг. На старте соревнований они обыграли бельгийку Элисон Ван Эйтванк и представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 час 17 минут.
За выход в третий круг Дьяченко и Дзаламидзе поспорят с бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон, посеянными под 15-м номером.
Россиянка Евгения Родина и словенка Полона Херцог в стартовом раунде проиграли Алиции Росольской из Польши и Ян Чжаосюань (13) из Китая — 2:6, 2:6.
30 мая 2019 года, четверг. 13:50 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
Элисон Ван Эйтванк
М. Минелла Э. Ван Эйтванк
1 : 2
Виталия Дьяченко
Натела Дзаламидзе
В. Дьяченко Н. Дзаламидзе
|1
|2
|3
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|7
|2
|2
|
|5
|6
|6
30 мая 2019 года, четверг. 14:00 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
Евгения Родина
П. Херцог Е. Родина
0 : 2
Алиция Росольска
Ян Чжаосюань
А. Росольска Я. Чжаосюань
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
Австралийские СМИ — о мускулатуре Дьяченко: Надаль, подвинься
Потапова снялась с «Ролан Гаррос» в парном разряде
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