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Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» с 1971 года

Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» с 1971 года
Теннис / Roland Garros 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал третьим в списке самых возрастных четвертьфиналистов «Ролан Гаррос» в Открытую эру.

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции – 2019 швейцарец уверенно обыграл аргентинца Леонардо Майера — 6:2, 6:3, 6:3. На момент этой победы возраст Федерера составил 37 лет и 305 дней. В 1968 году четвертьфинала «Ролан Гаррос» достиг 40-летний американец Панчо Гонсалес, а в 1971 году — 39-летний венгр Иштван Гуйяш.

Также Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом турниров серии «Большого шлема» с 1991 года, когда в четвертьфинал US Open вышел 39-летний американец Джимми Коннорс. В карьере швейцарского теннисиста это уже 54-й четвертьфинал мэйджоров.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с соотечественником Стэном Вавринкой, которому уступил в четвертьфинале парижского турнира в 2015 году.

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