Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» с 1971 года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал третьим в списке самых возрастных четвертьфиналистов «Ролан Гаррос» в Открытую эру.
В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции – 2019 швейцарец уверенно обыграл аргентинца Леонардо Майера — 6:2, 6:3, 6:3. На момент этой победы возраст Федерера составил 37 лет и 305 дней. В 1968 году четвертьфинала «Ролан Гаррос» достиг 40-летний американец Панчо Гонсалес, а в 1971 году — 39-летний венгр Иштван Гуйяш.
Также Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом турниров серии «Большого шлема» с 1991 года, когда в четвертьфинал US Open вышел 39-летний американец Джимми Коннорс. В карьере швейцарского теннисиста это уже 54-й четвертьфинал мэйджоров.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с соотечественником Стэном Вавринкой, которому уступил в четвертьфинале парижского турнира в 2015 году.
- 2 июня 2019
-
23:20
-
22:54
-
21:55
-
21:53
-
21:29
-
20:58
-
20:40
-
19:35
-
19:09
-
18:20
-
17:50
-
16:29
-
15:29
-
13:36
-
13:18
-
10:10
-
09:48
-
01:33
-
01:10
- 1 июня 2019
-
23:35
-
22:54
-
22:03
-
21:33
-
20:15
-
17:43
-
17:18
-
16:58
-
16:56
-
16:27
-
16:10
-
15:41
-
15:08
-
13:23
-
13:03
-
12:21