Хачанов ответил на вопросы подписчиков про Надаля, кумиров и детство

Первая ракетка России Карен Хачанов ответил на вопросы болельщиков из социальных сетей в интервью Eurosport.
— Кумир в спорте?
— Любимые игроки с детства — это Марат Сафин и дель Потро.
— С кем из теннисистов была самая запоминающаяся тренировка?
— Надаль. Они всегда очень интенсивные и выматывающие. Всегда очень высокий уровень.
— Кого поддерживаешь в WTA туре?
— Дарья Касаткина, наверное, больше всего. Мы знакомы с детства, пересекались на многие турнирах. Даже семьями знакомы.
— Во сколько лет научился сильно подавать первую подачу?
— Наверное, с 16 начал подавать ближе к 200 км/ч. В 14 лет я вырос на 13 сантиметров за лето. Была огромная раскоординация — понадобилось три месяца чтобы привыкнуть к нвоым габаритам. Но именно это сыграло решающую роль в плане подачи.
Сегодня, 3 июня, Карен проведёт свой матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.
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