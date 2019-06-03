Хачанов ответил на вопросы подписчиков про Надаля, кумиров и детство

Первая ракетка России Карен Хачанов ответил на вопросы болельщиков из социальных сетей в интервью Eurosport.



— Кумир в спорте?



— Любимые игроки с детства — это Марат Сафин и дель Потро.



— С кем из теннисистов была самая запоминающаяся тренировка?



— Надаль. Они всегда очень интенсивные и выматывающие. Всегда очень высокий уровень.



— Кого поддерживаешь в WTA туре?



— Дарья Касаткина, наверное, больше всего. Мы знакомы с детства, пересекались на многие турнирах. Даже семьями знакомы.



— Во сколько лет научился сильно подавать первую подачу?



— Наверное, с 16 начал подавать ближе к 200 км/ч. В 14 лет я вырос на 13 сантиметров за лето. Была огромная раскоординация — понадобилось три месяца чтобы привыкнуть к нвоым габаритам. Но именно это сыграло решающую роль в плане подачи.



Сегодня, 3 июня, Карен проведёт свой матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.

Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос» Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.