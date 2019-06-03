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Хачанов ответил на вопросы подписчиков про Надаля, кумиров и детство

Хачанов ответил на вопросы подписчиков про Надаля, кумиров и детство
Теннис / Roland Garros 2019 0

Первая ракетка России Карен Хачанов ответил на вопросы болельщиков из социальных сетей в интервью Eurosport.

— Кумир в спорте?

— Любимые игроки с детства — это Марат Сафин и дель Потро.

— С кем из теннисистов была самая запоминающаяся тренировка?

— Надаль. Они всегда очень интенсивные и выматывающие. Всегда очень высокий уровень.

— Кого поддерживаешь в WTA туре?

— Дарья Касаткина, наверное, больше всего. Мы знакомы с детства, пересекались на многие турнирах. Даже семьями знакомы.

— Во сколько лет научился сильно подавать первую подачу?

— Наверное, с 16 начал подавать ближе к 200 км/ч. В 14 лет я вырос на 13 сантиметров за лето. Была огромная раскоординация — понадобилось три месяца чтобы привыкнуть к нвоым габаритам. Но именно это сыграло решающую роль в плане подачи.

Сегодня, 3 июня, Карен проведёт свой матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.

Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.
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