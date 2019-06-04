Дель Потро – о проигрыше Хачанову: классно начал, но в конце уже был на пределе

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал своё поражение в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос». По итогам трёхчасового противостояния он уступил первой ракетке России Карену Хачанову – 5:7, 3:6, 6:3, 3:6.
«Я классно начал матч и играл лучше соперника. Игра стартовала именно в том темпе, на который я рассчитывал. Увы, несмотря на то, что я чувствовал себя комфортно, мне не удалось реализовать все те возможности, которые имелись. Я не смог реализовать ни одного брейк-пойнта, тогда как Карен с первой попытки взял мою подачу.
Вторая партия наоборот получилась очень быстрой — я даже не успел дать должный отпор Хачанову. В конце матча я играл на пределе своих возможностей. Думаю, именно поэтому ошибок с моей стороны было так много», — цитирует 30-летнего теннисиста официальный сайт АТР.
Следующим соперником Хачанова станет четвёртая ракетка мира из Австрии Доминик Тим.
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