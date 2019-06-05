Организаторы «Ролан Гаррос» перенесли все матчи игрового дня впервые с 2000 года

Все четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, а также поединки в паре и миксте, запланированные на сегодняшний день, 5 июня, были перенесены из-за дождя. Подобного на Открытом чемпионате Франции не происходило с 2000 года, говорится в сообщении AP News.



«Ролан Гаррос» остаётся последним турниром «Большого шлема», центральный корт которого не оборудован крышей. Организаторы заверяют, что решат эту проблему к следующему году. Крыша на стадионе Филиппа Шатрье появится после реконструкции. В таком случае «Ролан Гаррос»—2019 станет последним турниром «Большого шлема», организаторы которого не сумели провести ни единого поединка за весь игровой день.



Завтра, 6 июня, состоятся поединки за выход в полуфинал «Ролан Гаррос». Серб Новак Джокович (1) встретится с немцем Александром Зверевым (5), россиянин Карен Хачанов – с австрийцем Домиником Тимом (4). 17-летняя американка Аманда Анисимова постарается выбить из борьбы румынку Симону Халеп (3), ещё одной представительнице США Мэдисон Кис (14) предстоит встреча с австралийкой Эшли Барти (8).

На центральном стадионе «Ролан Гаррос» со следующего сезона появится крыша