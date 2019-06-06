Сенсационная победа 17-летней Анисимовой над Халеп — в обзоре 1/4 финала «РГ»
Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Румынка не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.
За выход в финал 17-летняя американка поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей восьмой номер посева. В четвертьфинале Барти обыграла американку Мэдисон Кис (14) со счётом 6:3, 7:5.
Видеообзор четвертьфинальных матчей доступен на «Чемпионате».
В прошлогоднем финале Халеп обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 8 июня.
Действующая чемпионка Халеп проиграла 17-летней Анисимовой в 1/4 финала «РГ»
Барти победила Кис в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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