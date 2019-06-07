Анисимова выиграла сет в полуфинале «РГ», отыгравшись со счёта 0:5, 15:40

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова выиграла первый сет полуфинального матча Открытого чемпионата Франции с представительницей Австралии Эшли Барти, посеянной под восьмым номером, со счётом 7:6 (7:4).
В ходе партии Аманда уступала 0:5 и на её подаче счёт был 15:40. Американке удалось выиграть 6 геймов подряд, а затем одержать победу на тай-брейке.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая трансляция матча Анисимова — Барти на «Ролан Гаррос».
В финале победительница этого матча сыграет либо с британкой Йоханной Контой, либо с чешкой Маркетой Вондроушовой.
В 2018 году победительницей грунтового турнира «Большого шлема» стала румынка Симона Халеп. В финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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