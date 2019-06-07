Барти в случае победы на «Ролан Гаррос» станет второй ракеткой мира

В финале Открытого чемпионата Франции 2019 года сыграют 23-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под восьмым номером, и 19-летняя представительница Чехии Маркета Вондроушова. Для обеих теннисисток предстоящий финал станет первым в карьере на соревнованиях «Большого шлема» в одиночном разряде.

В 2018 году Барти выиграла US Open в парном разряде.

В промежуточном рейтинге WTA австралийка поднялась на третью строчку, а в случае завоевания титула в Париже станет второй ракеткой мира. Перед стартом турнира Эшли занимала восьмую позицию.

Маркета в текущем рейтинге идёт 16-й. В рейтинге WTA от 27 мая Вондроушова располагалась на 38-й строчке. Если чешке удастся выиграть «Ролан Гаррос», она займёт 11-ю позицию.

19-летняя Вондроушова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»