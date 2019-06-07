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Барти одолела 17-летнюю Анисимову в полуфинале «Ролан Гаррос»

Барти одолела 17-летнюю Анисимову в полуфинале «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате Франции под восьмым номером, вышла в финал, одолев американку Аманду Анисимову со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Эшли 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету её 17-летней соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков. Эшли победила с шестого матчбола.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая трансляция матча Анисимова — Барти на «Ролан Гаррос».

В финале Барти сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Обе теннисистки впервые сыграют в финале соревнований Grand Slam в одиночном разряде.

В 2018 году победительницей грунтового турнира «Большого шлема» стала румынка Симона Халеп. В финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

07 июня 2019 года, пятница. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Эшли Барти
8
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 1
Аманда Анисимова
51
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
6 4 6 6
7 7 3 3
           
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17-летняя Аманда обыграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Халеп и стала самой юной полуфиналисткой «шлемов» с 2007 года.
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