Барти одолела 17-летнюю Анисимову в полуфинале «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате Франции под восьмым номером, вышла в финал, одолев американку Аманду Анисимову со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Эшли 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету её 17-летней соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков. Эшли победила с шестого матчбола.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая трансляция матча Анисимова — Барти на «Ролан Гаррос».

В финале Барти сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой. Обе теннисистки впервые сыграют в финале соревнований Grand Slam в одиночном разряде.

В 2018 году победительницей грунтового турнира «Большого шлема» стала румынка Симона Халеп. В финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

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