Тарпищев: вряд ли Надалю удастся в следующем году выиграть «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля на прошедшем «Ролан Гаррос». В финале действующий чемпион обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Надаль в 12-й раз победил на Открытом чемпионате Франции.
«У Надаля потрясающая выносливость, потрясающая мобильность, а также умение выполнять невероятные кручёные удары. 12-я победа на „Ролан Гаррос“ — это невероятное достижение, которое вряд ли возможно повторить. Но в следующем году Надалю вряд ли удастся победить».
Молодёжь подросла и окрепла: Зверев, Циципас, наши двое — Медведев и Хачанов, остаётся ещё Джокович. Все они способны побороться за победу во Франции.
Сейчас Рафаэлю повезло с сеткой, почти не было изматывающих матчей. Тим, кстати, мог обыграть Надаля в финале, делал это прежде, но в полуфинале был тяжелейший поединок с Джоковичем. При этом там побеждать должен был как раз Новак, если бы не погодные условия", — цитирует Тарпищева ТАСС.
Надаль стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».
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