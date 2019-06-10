Тарпищев: вряд ли Надалю удастся в следующем году выиграть «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу испанца Рафаэля Надаля на прошедшем «Ролан Гаррос». В финале действующий чемпион обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Надаль в 12-й раз победил на Открытом чемпионате Франции.



«У Надаля потрясающая выносливость, потрясающая мобильность, а также умение выполнять невероятные кручёные удары. 12-я победа на „Ролан Гаррос“ — это невероятное достижение, которое вряд ли возможно повторить. Но в следующем году Надалю вряд ли удастся победить».



Молодёжь подросла и окрепла: Зверев, Циципас, наши двое — Медведев и Хачанов, остаётся ещё Джокович. Все они способны побороться за победу во Франции.



Сейчас Рафаэлю повезло с сеткой, почти не было изматывающих матчей. Тим, кстати, мог обыграть Надаля в финале, делал это прежде, но в полуфинале был тяжелейший поединок с Джоковичем. При этом там побеждать должен был как раз Новак, если бы не погодные условия", — цитирует Тарпищева ТАСС.

Надаль стал 18-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Надаль не будет участвовать в турнирах до Уимблдона

Надаль возглавил чемпионскую гонку ATP, Тим — 4-й, Медведев — 7-й