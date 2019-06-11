Т. Надаль: я сказал Рафе: «В этом году у тебя есть шанс выиграть Уимблдон»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисистка Рафаэля Надаля, оценил шансы племянника выиграть Уимблдон. На минувшей неделе уроженец Манакора в 12-й раз победил на Открытом чемпионате Франции. В финале Надаль обыграл представителя Австрии Доминика Тима со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

«Я сказал Рафе: „Думаю, в этом году у тебя вновь есть шанс выиграть Уимблдон“. В прошлом сезоне он был близок к этому. Надеюсь, в этом году ему это удастся. Я знаю, что сыграют Федерер, Джокович, Тим, много других хороших теннисистов, но у Рафаэля будут возможности.

Невозможно успешно работать, не ощущая уверенности. Ему нужно думать именно так», — приводит слова Тони Надаля Ubitennis.

Уимблдон стартует 1 июля.

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