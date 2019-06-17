Шарапова: в начале года я не получала удовольствия от игры

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём состоянии перед стартом турнира на Мальорке. В первом круге пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» сыграет со словачкой Викторией Кужмовой.

«С плечом всё нормально. Я потратила немало времени, прежде чем вернуться на свой первый турнир и иметь хорошие шансы. Пропустить несколько месяцев — это всегда непросто, потому что многое упускаешь, но с точки зрения восстановления после травмы плеча у меня неплохие шансы здесь. Каждый матч станет отличной проверкой.

Я уже проходила это раньше, 10 лет назад меня также беспокоило плечо. Оно доставляло мне трудности в большей части моей карьеры. Раньше мне приходилось справляться с болью, но в начале года я уже не получала удовольствия от игры, потому что после каждого матча думала о том, как бы помочь плечу. Я не думала о радости от того, как играю, хотя провела ряд прекрасных матчей в начале года.



Когда принимаешь участие в турнире, случиться может всё, что угодно. Ты хочешь показать свой лучший теннис. Конечно, у меня есть ожидания от самой себя. Я рада, что с каждым днём мне становится лучше.



Травмы расстраивают, но уже на следующий день тебе становится лучше, потом ещё лучше, и это придаёт оптимизм. Это был долгий процесс. Прошло несколько месяцев, и я наконец могу играть вновь. Думаю, у каждого своя траектория и свой путь. Со всеми возможностями, что были в моей жизни, я всё ещё получаю приятные эмоции от тенниса. В ходе карьеры я поняла, что не всё получается так быстро, как хочется, но, когда результат достигается, это невероятно приятно", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

Шарапова не участвовала в турнирах с января 2019 года.

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