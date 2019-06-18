Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Гёргес одолела украинку Ястремскую и сыграет с россиянкой Родиной в Бирмингеме

Гёргес одолела украинку Ястремскую и сыграет с россиянкой Родиной в Бирмингеме
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Бирмингеме под восьмым номером, пробилась во второй круг, обыграв украинку Даяну Ястремскую со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Юлия 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету 19-летней украинки 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Гёргес поспорит с россиянкой Евгенией Родиной, которая победила француженку Кристину Младенович — 6:2, 2:6, 6:4. Турнир с призовым фондом $ 1 006 263 завершится 23 июня.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

18 июня 2019 года, вторник. 13:40 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
35
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 : 2
Юлия Гёргес
19
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
6 4 3
3 6 6
           
Тренер: 2020-й будет годом Ястремской
Трава ждёт. Федерер, Шарапова и Маррей возвращаются на любимое покрытие
Шарапова открывает травяной сезон на Мальорке, Федерер – в Галле, а Маррей после операции начнёт путь наверх с турнира в Лондоне.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент