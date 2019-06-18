Гёргес одолела украинку Ястремскую и сыграет с россиянкой Родиной в Бирмингеме

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Бирмингеме под восьмым номером, пробилась во второй круг, обыграв украинку Даяну Ястремскую со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Юлия 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету 19-летней украинки 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Гёргес поспорит с россиянкой Евгенией Родиной, которая победила француженку Кристину Младенович — 6:2, 2:6, 6:4. Турнир с призовым фондом $ 1 006 263 завершится 23 июня.

В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Тренер: 2020-й будет годом Ястремской