Гёргес одолела украинку Ястремскую и сыграет с россиянкой Родиной в Бирмингеме
Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на турнире в Бирмингеме под восьмым номером, пробилась во второй круг, обыграв украинку Даяну Ястремскую со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
Юлия 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету 19-летней украинки 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований Гёргес поспорит с россиянкой Евгенией Родиной, которая победила француженку Кристину Младенович — 6:2, 2:6, 6:4. Турнир с призовым фондом $ 1 006 263 завершится 23 июня.
В 2018 году чемпионкой турнира в Бирмингеме стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла словачку Магдалену Рыбарикову со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
18 июня 2019 года, вторник. 13:40 МСК
Бирмингем. 1-й круг
Матч окончен
35
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 : 2
19
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
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Тренер: 2020-й будет годом Ястремской
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