Осака не явилась на обязательную пресс-конференцию после поражения от Путинцевой

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака не пришла на пресс-конференцию после поражения от Юлии Путинцевой из Казахстана во втором круге соревнований в Бирмингеме (Великобритания). Мероприятие было обязательным для теннисистки. Подобные нарушения наказываются штрафом от WTA.



Напомним, 21-летняя японка может потерять звание первой ракетки мира уже по итогам турнира в Бирмингеме. В случае победы на соревнованиях австралийки Эшли Барти именно она впервые в карьере возглавит рейтинг WTA.



Осака является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США и Australian Open. В текущем сезоне Наоми провела 29 матчей, в которых добыла 22 победы. Победа в финале Открытого чемпионата Австралии — лучший результат японки в 2019 году.

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