Барти — вторая австралийка, ставшая первой ракеткой мира

Сегодня, 24 июня, австралийка Эшли Барти стала первой ракеткой мира. Она является второй в истории представительницей Австралии, возглавившей рейтинг WTA. 26 апреля 1976 года это удалось Ивонн Гулагонг-Коули.
Эшли — 27-я теннисистка, возглавившая рейтинг. С первой строчки она сместила японку Наоми Осаку, которая находилась на вершине 21 неделю, сообщает официальный сайт тура.
«Моя мечта сбылась. Мы с командой проделали огромную работу. Я горжусь нашим достижением. Для меня честь находиться на позиции, которую раньше занимали легенды спорта, которых я уважаю и которыми восхищаюсь», — сказала Барти.
«Путь Эшли оказался просто невероятным — от попадания в топ-100 два года назад до титула чемпионки турнира „Большого шлема“ и первой ракетки мира. Я уверен, что мы видим настоящую чемпионку, достижения которой только начались», — подчеркнул глава WTA Стив Саймон.
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