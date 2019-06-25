Младенович пояснила отказ от игры в миксте Уимблдона с Энди Марреем

Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала свой отказ от выступлений в смешанном разряде Уимблдона в дуэте с Энди Марреем.



«Это решение стало самым тяжёлым в моей карьере. Тем не менее мы с командой решили, что играть на всех трёх турнирах было бы слишком.



Что касается Энди, то я очень рада снова видеть его на корте, да ещё и побеждающего. То, что он предложил мне сыграть в паре, огромная честь», — заявила Младенович в своём «твиттере».

На вопрос подписчика не ревнует ли Доминик Тим, который является парнем Кристины, теннисистка ответила «Он очень хотел посмотреть на нашу игру с Энди, но я не могу».

Ранее Энди Маррей посетовал на то, что многие теннисистки ответили отказом на его предложение сыграть на Уимблдоне в дуэте. После этого несколько бывших и действующих теннисисток сами предложили британцу сыграть в миксте. Намёк на возможное выступление с Марреем сделала и Мария Шарапова.

Маррей: Барти мне дважды отказала