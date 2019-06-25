Первая ракетка мира Барти объяснила отказ от парных выступлений с Энди Марреем

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свой отказ от выступления в смешанном разряде Уимблдона в дуэте с Энди Марреем.
«Когда Энди написал мне, я была немного шокирована, если честно. Очевидно, я бы хотела воспользоваться возможностью поиграть с Энди, но я приняла решение. Думаю, оно стало самым тяжёлым в моей карьере. Мне потребовалось некоторое время, чтобы подумать, но в итоге я решила, что играть в трёх разрядах — это слишком для меня», — цитирует первую ракетку мира Tennis World USA.
Ранее Энди Маррей заявил, что многие теннисистки ответили отказом на его предложение сыграть на Уимблдоне в дуэте. Барти, по его словам, отказала ему дважды. После этого несколько бывших и действующих теннисисток сами предложили британцу сыграть в миксте. Намёк на возможное выступление с Марреем сделала и Мария Шарапова.
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