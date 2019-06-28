Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кербер без борьбы вышла в финал турнира в Истбурне

Кербер без борьбы вышла в финал турнира в Истбурне
Теннис / WTA 0

Представительница Туниса Онс Жабер приняла решение сняться с турнира в Истбурне (Великобритания). Сегодня, 28 июня, она должна была сыграть в полуфинале с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под четвёртым номером.

Накануне Жабер одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне. В одном из моментов она повредила голеностоп, но всё же смогла завершить встречу в свою пользу.

В финале Кербер сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой (2), либо с голландкой Кики Бертенс (3). В 2018 году чемпионкой турнира в Истбурне стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

В первом круге Уимблдона действующая чемпионка Кербер сразится с соотечественницей Татьяной Марией, а Жабер сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

28 июня 2019 года, пятница. 13:00 МСК
Истбурн (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Онс Жабер
62
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
0 : 0
Rt
Анжелика Кербер
5
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
     
     
           
62-я ракетка мира — о травме: услышала хруст в ноге. Думала, не смогу ходить
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент