Кербер без борьбы вышла в финал турнира в Истбурне

Представительница Туниса Онс Жабер приняла решение сняться с турнира в Истбурне (Великобритания). Сегодня, 28 июня, она должна была сыграть в полуфинале с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под четвёртым номером.

Накануне Жабер одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне. В одном из моментов она повредила голеностоп, но всё же смогла завершить встречу в свою пользу.

В финале Кербер сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой (2), либо с голландкой Кики Бертенс (3). В 2018 году чемпионкой турнира в Истбурне стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

В первом круге Уимблдона действующая чемпионка Кербер сразится с соотечественницей Татьяной Марией, а Жабер сыграет с чешкой Петрой Квитовой.