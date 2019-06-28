Кербер без борьбы вышла в финал турнира в Истбурне

Представительница Туниса Онс Жабер приняла решение сняться с турнира в Истбурне (Великобритания). Сегодня, 28 июня, она должна была сыграть в полуфинале с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под четвёртым номером.
Накануне Жабер одержала волевую победу над француженкой Ализе Корне. В одном из моментов она повредила голеностоп, но всё же смогла завершить встречу в свою пользу.
В финале Кербер сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой (2), либо с голландкой Кики Бертенс (3). В 2018 году чемпионкой турнира в Истбурне стала датчанка Каролина Возняцки. В финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 7:6 (7:5).
В первом круге Уимблдона действующая чемпионка Кербер сразится с соотечественницей Татьяной Марией, а Жабер сыграет с чешкой Петрой Квитовой.
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