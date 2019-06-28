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Кар. Плишкова: успех в Истбурне не гарантирует хорошей игры на Уимблдоне

Кар. Плишкова: успех в Истбурне не гарантирует хорошей игры на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала выход в финал соревнований в Истбурне (Великобритания). Её соперницей станет немка Анжелика Кербер.

«С Кербер всегда тяжело, как и с любой другой левшой. К тому же трава — вероятно, самое удобное покрытие для Анжелики. Тем не менее я уже обыгрывала её. На траве мы тоже, кажется, играли, нужно будет пересмотреть тот матч перед финалом.

Уимблдон? Знаете, я уже пару раз выступала классно в Истбурне, но это никогда не было гарантией хорошей игры на Уимблдоне. Сейчас не стоит даже думать об этом. Давайте я сперва завершу дело в Истбурне, а потом уже пойду дальше», — цитирует Каролину официальный сайт WTA.

Напомним, в полуфинальном матче она разгромила представительницу Нидерландов Кики Бертенс — 6:1, 6:2.

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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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