15-летняя соперница Винус Уильямс: я довольна жеребьёвкой Уимблдона

15-летняя теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей Уимблдона в истории, осталась довольна итогами жеребьёвки. В первом круге турнира юная американка сыграет с соотечественницей Винус Уильямс.

«Я просто рада, что смогу сыграть с любой из этих теннисисток. Довольно ли я жеребьёвкой? Вполне. Играть с одной из лучших теннисисток мира всех времён – мечта. Посмотрим, как будет складываться матч», — приводит слова Гауфф Reuters.

Винус в свою очередь похвалила будущую соперницу.

«Она очень классная. Кори отличная девушка. Я люблю её папу. Они просто классные люди», — сказал Уильямс.

Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде.



Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. Действующей чемпионкой является немецкая теннисистка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.





15-летняя рекордсменка Гауфф сразится с 39-летней В. Уильямс на старте Уимблдона