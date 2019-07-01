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15-летняя соперница Винус Уильямс: я довольна жеребьёвкой Уимблдона

15-летняя соперница Винус Уильямс: я довольна жеребьёвкой Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

15-летняя теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей Уимблдона в истории, осталась довольна итогами жеребьёвки. В первом круге турнира юная американка сыграет с соотечественницей Винус Уильямс.

«Я просто рада, что смогу сыграть с любой из этих теннисисток. Довольно ли я жеребьёвкой? Вполне. Играть с одной из лучших теннисисток мира всех времён – мечта. Посмотрим, как будет складываться матч», — приводит слова Гауфф Reuters.

Винус в свою очередь похвалила будущую соперницу.

«Она очень классная. Кори отличная девушка. Я люблю её папу. Они просто классные люди», — сказал Уильямс.

Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона в одиночном разряде.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 1 июля. Действующей чемпионкой является немецкая теннисистка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс.

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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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