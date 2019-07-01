Виландер: Медведев и Хачанов могут преподнести сюрприз на Уимблдоне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира швед Матс Виландер назвал молодых игроков, которые, по его мнению, могут ярко выступить на Уимблдоне-2019.



«Думаю, сюрприз может преподнести группа молодых игроков, которые уже стали проявлять себя. Стефанос Циципас дошёл до полуфинала Australian Open. Есть Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, Даниил Медведев и Карен Хачанов. Есть так много молодых теннисистов. Думаю, именно на Уимблдоне им нужно выступить ярко.

Полагаю, что на стартующем турнире покажет себя один из парней, которым сейчас 19, 20, 21 год", — приводит слова Виландера официальный сайт тура.

Матчи основной сетки травяного турнира «Большого шлема» начнутся сегодня, 1 июля.