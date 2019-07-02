Беккер: не хочу идти против Джоковича, но Федерер сейчас очень хорош

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер выделил главных фаворитов стартовавшего Уимблдона.
«Джокович? Я не хочу идти против действующего чемпиона, но Федерер сейчас очень хорош. Он очень впечатлял и без игры на грунте, но выступления на этой поверхности лишь укрепили его.
Надаль не слишком отстаёт от главных конкурентов, поэтому может легко поднять чемпионский трофей через две недели. Матч Надаля с Кирьосом во втором круге — это то, что желает увидеть каждый теннисный болельщик. В целом у Рафы будет тяжёлая первая неделя.
Если говорить о молодых игроках, то нельзя не отметить Оже-Альяссима. Думаю, уже все знают, кто это. Мне очень нравится его игра. Наблюдая за ней, не хочется много подсказывать ему, там попросту особо нечего улучшать.
Если же нужно выделить тёмную лошадку, я назову Маттео Берреттини», — цитирует Беккера Tennis World USA.
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