Финалистка Уимблдона — 2014 проиграла шестой матч подряд

Канадская теннисистка Эжени Бушар на старте Уимблдона в трёх сетах проиграла словенке Тамаре Зиданшек — 3:6, 7:5, 6:8.

25-летняя спортсменка отыграла двойной брейк во втором сете и переломила ход третьей партии при 1:4, после чего находилась в двух очках от победы, но не смогла дожать соперницу.

Бушар проиграла шестую встречу кряду. Последний раз она выигрывала на турнире в Дубае в феврале. Всего в нынешнем сезоне она уступила в 10 матчах из 16.

Во втором круге Зиданшек встретится с китаянкой Ван Цян (15).

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.



Уимблдон завершится 14 июля.