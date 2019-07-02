Финалистка Уимблдона — 2014 проиграла шестой матч подряд
Канадская теннисистка Эжени Бушар на старте Уимблдона в трёх сетах проиграла словенке Тамаре Зиданшек — 3:6, 7:5, 6:8.
25-летняя спортсменка отыграла двойной брейк во втором сете и переломила ход третьей партии при 1:4, после чего находилась в двух очках от победы, но не смогла дожать соперницу.
Бушар проиграла шестую встречу кряду. Последний раз она выигрывала на турнире в Дубае в феврале. Всего в нынешнем сезоне она уступила в 10 матчах из 16.
Во втором круге Зиданшек встретится с китаянкой Ван Цян (15).
Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
Уимблдон завершится 14 июля.
02 июля 2019 года, вторник. 15:40 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
61
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
2 : 1
79
Эжени Бушар
Э. Бушар
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Все было хорошо, но недолго. Печаль Шараповой на Уимблдоне
От победы Марию Шарапову отделяли всего два точных удара. Происходящее дальше вспоминать не хочется.
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