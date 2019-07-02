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Финалистка Уимблдона — 2014 проиграла шестой матч подряд

Финалистка Уимблдона — 2014 проиграла шестой матч подряд
Теннис / Уимблдон 2019 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар на старте Уимблдона в трёх сетах проиграла словенке Тамаре Зиданшек — 3:6, 7:5, 6:8.

25-летняя спортсменка отыграла двойной брейк во втором сете и переломила ход третьей партии при 1:4, после чего находилась в двух очках от победы, но не смогла дожать соперницу.

Бушар проиграла шестую встречу кряду. Последний раз она выигрывала на турнире в Дубае в феврале. Всего в нынешнем сезоне она уступила в 10 матчах из 16.

Во втором круге Зиданшек встретится с китаянкой Ван Цян (15).

Действующей чемпионкой травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

Уимблдон завершится 14 июля.

02 июля 2019 года, вторник. 15:40 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Тамара Зиданшек
61
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
2 : 1
Эжени Бушар
79
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
1 2 3
           
6 5 8
3 7 6
           
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