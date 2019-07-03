Вылет Шараповой — в обзоре матчей первого круга Уимблдона
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона с француженкой Полин Пармантье. При счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 в пользу соперницы россиянка отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с рукой.
Первая ракетка мира Эшли Барти в первом круге победила представительницу Китая Чжэн Сайсай со счётом 6:4, 6:2.
Действующая чемпионка немка Анжелика Кербер начала защиту титула с победы над соотечественницей Татьяной Марией — 6:4, 6:3.
Американка Серена Уильямс обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе со счётом 6:4, 7:5.
Видеообзор матчей первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде доступен на «Чемпионате».
Хватит, Маша. Уходи. Лучшее, что может сделать Шарапова, – завершить карьеру
Мария издевается. Над собой — пожалуйста, над болельщиками — не надо. Пришло время закончить эти мучения.
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