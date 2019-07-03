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Квитова после победы в первом круге Уимблдона: завтра мне будет больно

Квитова после победы в первом круге Уимблдона: завтра мне будет больно
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешка Петра Квитова рассказала о своём состоянии после победы над Онс Жабер из Туниса в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:2.

«Моя рука болит каждый день, мышцы устают. Хорошо, что боли в месте разрыва я не ощущаю. Мне нужно внимательно прислушиваться к своему организму. Завтра мне будет больно, но я рада, что в ходе матча ничего такого не чувствовала. Перед матчем было немного страшно. Я не знала, как рука будет реагировать. Но всё было нормально. Я рада, что победила в двух сетах.

Предстоящий День независимости в США? Я всегда сама по себе», — передаёт слова Квитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

За выход в третий круг двукратная чемпионка Уимблдона поспорит с француженкой Кристиной Младенович.

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