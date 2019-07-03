Квитова после победы в первом круге Уимблдона: завтра мне будет больно
Чешка Петра Квитова рассказала о своём состоянии после победы над Онс Жабер из Туниса в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:2.
«Моя рука болит каждый день, мышцы устают. Хорошо, что боли в месте разрыва я не ощущаю. Мне нужно внимательно прислушиваться к своему организму. Завтра мне будет больно, но я рада, что в ходе матча ничего такого не чувствовала. Перед матчем было немного страшно. Я не знала, как рука будет реагировать. Но всё было нормально. Я рада, что победила в двух сетах.
Предстоящий День независимости в США? Я всегда сама по себе», — передаёт слова Квитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
За выход в третий круг двукратная чемпионка Уимблдона поспорит с француженкой Кристиной Младенович.
Кудерметова уже побеждала Возняцки на «Большом шлеме». Надо повторить
Главный матч 3 июля – встреча Кудерметовой и Возняцки, которые играли на «Ролан Гаррос». А что ещё можно посмотреть в третий день Уимблдона?
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