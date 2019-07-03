Кузнецова: вижу свет в конце тоннеля

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от поражения в матче с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк в первом круге Уимблдона со счётом 4:6, 6:4, 2:6.
«Были шансы на победу. Изначально девочка вела 6:4, 4:1, но я смогла выиграть второй сет. Я поймала свою игру, вела в третьем сете с брейком. Но вот такой травяной теннис… Плюс сказывается то, что я сейчас не играю много матчей.
В общем картинка радует больше, чем на «Ролан Гаррос». После «Ролан Гаррос» я очень расстроилась, отвратительно играла. Сейчас вижу куда двигаться, вижу свет в конце туннеля. Надеюсь, что удастся сыграть больше турниров и опять найти свой теннис.
Не скрою, бывают очень сложные моменты, задумываешься… Но берёшь какое-то время. Нельзя быть импульсивным и принимать серьёзные решения на горячую голову. Сейчас я стараюсь тренироваться и искать свой теннис. Несмотря на то что я проиграла, я старалась получать удовольствие. Я всё же видела где-то проблески в игре. Я очень самокритична, и мне это надо как-то потихонечку убирать. Нужно себя чуть-чуть хвалить и видеть позитив", — сказала Кузнецова в эфире Eurosport.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 3 июля 2019
-
14:32
-
14:24
-
14:05
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:31
-
12:19
-
12:10
-
12:04
-
11:32
-
11:25
-
11:05
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:24
-
09:45
-
09:27
-
09:16
-
09:04
-
01:14
-
00:10
- 2 июля 2019
-
23:55
-
23:20
-
23:07
-
22:51
-
22:47
-
22:12
-
21:57
-
21:32
-
21:10
-
20:52
-
20:47
-
20:20