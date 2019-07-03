Кузнецова: вижу свет в конце тоннеля

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от поражения в матче с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк в первом круге Уимблдона со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

«Были шансы на победу. Изначально девочка вела 6:4, 4:1, но я смогла выиграть второй сет. Я поймала свою игру, вела в третьем сете с брейком. Но вот такой травяной теннис… Плюс сказывается то, что я сейчас не играю много матчей.

В общем картинка радует больше, чем на «Ролан Гаррос». После «Ролан Гаррос» я очень расстроилась, отвратительно играла. Сейчас вижу куда двигаться, вижу свет в конце туннеля. Надеюсь, что удастся сыграть больше турниров и опять найти свой теннис.

Не скрою, бывают очень сложные моменты, задумываешься… Но берёшь какое-то время. Нельзя быть импульсивным и принимать серьёзные решения на горячую голову. Сейчас я стараюсь тренироваться и искать свой теннис. Несмотря на то что я проиграла, я старалась получать удовольствие. Я всё же видела где-то проблески в игре. Я очень самокритична, и мне это надо как-то потихонечку убирать. Нужно себя чуть-чуть хвалить и видеть позитив", — сказала Кузнецова в эфире Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кузнецова уступила Ван Эйтванк на старте Уимблдона