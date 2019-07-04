Действующая чемпионка Уимблдона Кербер не смогла защитить титул
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая является действующей победительницей Уимблдона, выбыла из розыгрыша турнира – 2019. Во втором круге она проиграла представительнице США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 2:6, 1:6. Поединок продолжался 1 час 57 минут.
Американка в ходе матча 2 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. При этом Дэвис реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. Кербер эйсами не отметилась. Немецкая теннисистка допустила 2 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.
В третьем круге Уимблдона Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).
В прошлогоднем финале Уимблдона Кербер обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
04 июля 2019 года, четверг. 17:10 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
95
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
2 : 1
5
Анжелика Кербер
А. Кербер
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|2
|3
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Обыгравшая Шарапову Пармантье выбыла из розыгрыша Уимблдона
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