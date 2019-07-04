Действующая чемпионка Уимблдона Кербер не смогла защитить титул

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая является действующей победительницей Уимблдона, выбыла из розыгрыша турнира – 2019. Во втором круге она проиграла представительнице США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 2:6, 1:6. Поединок продолжался 1 час 57 минут.

Американка в ходе матча 2 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. При этом Дэвис реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. Кербер эйсами не отметилась. Немецкая теннисистка допустила 2 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге Уимблдона Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

В прошлогоднем финале Уимблдона Кербер обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.