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Действующая чемпионка Уимблдона Кербер не смогла защитить титул

Действующая чемпионка Уимблдона Кербер не смогла защитить титул
Теннис / Уимблдон 2019 0

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая является действующей победительницей Уимблдона, выбыла из розыгрыша турнира – 2019. Во втором круге она проиграла представительнице США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 2:6, 1:6. Поединок продолжался 1 час 57 минут.

Американка в ходе матча 2 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. При этом Дэвис реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. Кербер эйсами не отметилась. Немецкая теннисистка допустила 2 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге Уимблдона Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

В прошлогоднем финале Уимблдона Кербер обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

04 июля 2019 года, четверг. 17:10 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Лорен Дэвис
95
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
2 : 1
Анжелика Кербер
5
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
2 6 6
6 2 1
           
Обыгравшая Шарапову Пармантье выбыла из розыгрыша Уимблдона
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