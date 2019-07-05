Цонга — о лишённом призовых Томиче: получается, это не моя победа?

Француз Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал информацию о том, что после матча с ним на Уимблдоне австралиец Бернард Томич был лишён всех призовых. Томич за 58 минут проиграл со счётом 2:6, 1:6, 4:6.

«Это обидно. Они сделают это с ним и не будут трогать других? Думаю, это перебор. Но именно так они решили поступить в данном случае, и я уважаю это. Вот и всё. Сказалась его репутация? Конечно.

Получается, это не моя победа? Значит, я просто был там и одержал победу лишь потому, что они сказали, что он сделал недостаточно? Это снижает ценность моей победы. Считаю ли это неуважительным? Немного. Но это нормально. Я выиграл. Я остаюсь на турнире, это здорово.

В третьем сете Томич играл, и мне было нелегко. Я показал хороший теннис, чтобы выиграть тот сет, так что не знаю… Лишить его всех призовых — это чересчур. Но это лишь моё мнение. Не я решаю", — передаёт слова Цонги корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Бернард Томич лишён всех призовых на Уимблдоне

Стивенс — журналисту, сравнившему её с Томичем: это чёрт-те что, бро

Иснер — о лишённом призовых Томиче: такое поведение не красит нашу игру