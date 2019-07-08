Тренер Надаля: это была самая трудная первая неделя для Рафы на Уимблдоне

Франциско Ройг, являющийся тренером испанца Рафаэля Надаля, признал, что турнирная сетка Уимблдона-2019 оказалась трудной для его подопечного.
«Была ли эта первая неделя самой трудной для Надаля на Уимблдоне? В плане соперников — да. В предыдущие годы он играл с Хачановым, Кукушкиным и Алексом де Минором. Все эти матчи были изматывающими, все были сыграны до четвёртого круга. Но, думаю, то, что Рафа играл с Ником Киьосом так рано, затмил тот факт, что и ранее ему попадалиcь сложные оппоненты на начальных стадиях.
Когда Надаль приезжает на Уимблдон здоровым, ему нужно лишь несколько дней на подготовку. Тогда он готов к хорошему старту на турнире", — цитирует Ройга официальный сайт ATP.
В четвёртом круге Надаль сыграет с португальцем Жоау Соузой.
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