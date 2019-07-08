Надаль: в современном теннисе я значу чуть больше, чем первая ракетка мира Барти

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пообщался с журналистами после победы над португальцем Жоау Соузой со счётом 6:2, 6:2, 6:2 в четвёртом круге Уимблдона.

«Почему на центральном корте играл я, а не Эшли Барти? Она проиграла в трёх сетах, но разве мы можем предсказать будущее? Она первая ракетка мира, я вторая, но у меня 18 „Шлемов“ (смех в зале). Организаторам нужно было принять какое-то решение — они поступили так. Меня бы устроили оба варианта. Но, честно говоря, в современном мировом теннисе на текущий момент я значу чуть больше, чем Барти. Она первая ракетка мира, выиграла „Ролан Гаррос“, прекрасно играет — вопросов нет. Однако не стоит искать конфликт там, где его нет. Ведь когда в один день поставлены все, кому-то придётся играть в другом месте. Джокович сегодня не вышел на центральный корт. Это нормальные вещи, тут не о чем спорить», — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

За выход в полуфинал Надаль поспорит с американцем Сэмом Куэрри.