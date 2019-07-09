Четвертьфиналистка Уимблдона рассказала, кто отговорил её завершать карьеру

Китайская теннисистка Чжан Шуай, пробившаяся в четвертьфинал Уимблдона, рассказала, что зимой хотела завершить карьеру, но австралийка Саманта Стосур отговорила её.
«Саманта Стосур — особенный человек для меня. Лучшая подруга в туре. Мы много времени проводим вместе за пределами корта, кушаем вместе и разговариваем не только о теннисе, но и о жизни. Я сказала ей, что хочу завершить карьеру, но она ответила что очень хочет, чтобы я продолжала играть. Тогда я подумала, что, может быть, ещё раз отправлюсь на Australian Open, совершу ещё одну попытку.
Я счастлива, что решилась на эту попытку. Мы с Самантой выиграла тот турнир в паре. Так что жизнь прекрасна", — передаёт слова Чжан Шуай корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В 1/8 финала Уимблдона китаянка обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 1:6, 6:2.
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