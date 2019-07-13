Видео: Дзюбу переполняют эмоции после победы Федерера над Надалем на Уимблдоне

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба сильно обрадовался победе швейцарца Роджера Федерера в полуфинальном матче Уимблдона с испанцем Рафаэлем Надалем. 37-летний спортсмен обыграл вторую ракетку мира со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

«Всем, кто не верил в Роджика, вот вам, тащите! Мужик! Какой красава! Это не ставки, просто болеть надо за своих любимых спортсменов! Да! Великий, маэстро, он один!» — заявил Дзюба.

В финале Уимблдона Федерер в воскресенье, 14 июля, сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Уроженец Белграда, являющийся первой ракеткой мира, выиграл травяной турнир «Большого шлема» в 2018 году. Счёт в личном противостоянии теннисистов — 25-22 в пользу Джоковича.

Видео доступно на «Чемпионате».