Тренер Джоковича оценил шансы Новака побить рекорд Федерера

Мариан Вайда, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал победу подопечного в финальном матче Уимблдона-2019 со швейцарцем Роджером Федерером. Уроженец Белграда оказался сильнее со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

«Эпичный финал. На корте сошлись два чемпиона. Такая победа показывает, насколько Новак силён в психологическом плане. В эмоциональном плане это был один из лучших финалов. Выиграть все тай-брейки в матче с Роджером — это потрясающе. Новак был хорош, когда это было нужно больше всего.

Сможет ли он побить рекорд Федерера по количеству титулов на «Шлемах»? Ему это по силам, абсолютно точно», — приводит слова Вайды Tennis World USA.

Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», Джокович — 16-кратный.

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