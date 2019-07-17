Тренер Джоковича оценил шансы Новака побить рекорд Федерера

Мариан Вайда, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал победу подопечного в финальном матче Уимблдона-2019 со швейцарцем Роджером Федерером. Уроженец Белграда оказался сильнее со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
«Эпичный финал. На корте сошлись два чемпиона. Такая победа показывает, насколько Новак силён в психологическом плане. В эмоциональном плане это был один из лучших финалов. Выиграть все тай-брейки в матче с Роджером — это потрясающе. Новак был хорош, когда это было нужно больше всего.
Сможет ли он побить рекорд Федерера по количеству титулов на «Шлемах»? Ему это по силам, абсолютно точно», — приводит слова Вайды Tennis World USA.
Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», Джокович — 16-кратный.
- 17 июля 2019
-
12:56
-
12:25
-
11:33
-
10:51
-
09:02
-
05:03
-
00:17
- 16 июля 2019
-
21:45
-
20:57
-
17:58
-
16:33
-
15:53
-
14:59
-
14:08
-
13:36
-
12:05
-
11:26
-
10:00
-
09:18
-
00:02
- 15 июля 2019
-
22:30
-
19:31
-
17:43
-
17:01
-
16:33
-
15:00
-
14:35
-
14:30
-
13:35
-
12:49
-
12:24
-
11:47
-
11:45
-
11:31
-
10:59