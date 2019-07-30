Свитолина: моя цель — сыграть на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне

Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту на турнире в Сан-Хосе (США). Уроженка Одессы рассказала, как чувствует себя после Уимблдона, и поделилась дальнейшими планами.

«Я всё ещё борюсь с последствиями травмы, но в целом чувствую себя лучше и увереннее. Не ожидала, что из-за повреждения будет так тяжело. Мне нужно было отдохнуть и прийти в себя.

На Уимблдоне не думала, что впервые смогу сыграть в полуфинале. Это был большой шаг вперёд после стольких трудностей. Но я прошла через это. Я хорошо сыграла, провела отличный турнир и приобрела новый опыт.

Моя цель? Выступить на Итоговом турнире в Шэньчжэне", — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

В 2019 году Итоговый турнир WTA пройдёт с 27 октября по 3 ноября в Шэньчжэне (Китай). Его действующим победителем является Свитолина.

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