Свитолина: моя цель — сыграть на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне

Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту на турнире в Сан-Хосе (США). Уроженка Одессы рассказала, как чувствует себя после Уимблдона, и поделилась дальнейшими планами.
«Я всё ещё борюсь с последствиями травмы, но в целом чувствую себя лучше и увереннее. Не ожидала, что из-за повреждения будет так тяжело. Мне нужно было отдохнуть и прийти в себя.
На Уимблдоне не думала, что впервые смогу сыграть в полуфинале. Это был большой шаг вперёд после стольких трудностей. Но я прошла через это. Я хорошо сыграла, провела отличный турнир и приобрела новый опыт.
Моя цель? Выступить на Итоговом турнире в Шэньчжэне", — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.
В 2019 году Итоговый турнир WTA пройдёт с 27 октября по 3 ноября в Шэньчжэне (Китай). Его действующим победителем является Свитолина.
- 30 июля 2019
-
00:59
- 29 июля 2019
-
23:51
-
22:58
-
22:29
-
21:21
-
20:19
-
18:20
-
17:37
-
16:29
-
15:33
-
14:22
-
13:42
-
12:27
-
11:20
-
10:33
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
09:04
-
00:04
- 28 июля 2019
-
22:59
-
22:15
-
20:38
-
19:37
-
19:26
-
15:20
-
12:32
-
10:27
-
09:49
-
06:21
-
00:35
-
00:18
- 27 июля 2019
-
23:28
-
22:49
-
21:55