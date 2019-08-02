Вылет Азаренко и сенсация от 17-летней американки — в обзоре игр в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе (США), проиграв представительнице Хорватии Донне Векич, посеянной под пятым номером, со счётом 4:6, 3:6.

Американка Аманда Анисимова (4) победила соотечественницу Мэдисон Бренгл — 6:2, 6:2. Бельгийка Элисе Мертенс (3) неожиданно потерпела поражение от 17-летней американки Кристи Эрим Анн — 3:6, 3:6.

Китаянка Чжэн Сайсай разгромила хозяйку кортов Даниэль Коллинз (8) — 6:2, 6:0.

Видеообзор матчей второго круга турнира в Сан-Хосе доступен на «Чемпионате». Соревнования завершатся 4 августа.

В 2018 году победительницей турнира в Сан-Хосе стала румынка Михаэла Бузэрнеску. В финале она разгромила Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:0.

Векич рассказала, как ей удалось обыграть Азаренко в Сан-Хосе